8206 مواطنين بشمال سيناء تلقوا لقاح كورونا

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى مركز شمال سيناء من التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام من إعطاء اللقاح لـ8206 من أهالى المحافظة، فيما يواصل استقبال آخرين، وقالت نجلاء الطحاوى مسئول مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام بشمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن المركز يواصل تقديم خدمات التطعيم لمن يتم توجيههم للمركز، إضافة لخدمة التسجيل لمن لا يستطيعون الحجز عن طريق الموقع المخصص.

وأضافت أن إقبال المترددين على أخذ اللقاح يتنوع ما بين كبار سن وشباب، وأن الأهالى يحضرون للمركز من كل مناطق ومراكز المحافظة من مركزى نخل والحسنة بوسط سيناء والشيخ زويد وبئر العبد، فضلا عن سكان مدينة العريش.

وتابعت أن المركز يتوفر به كميات كافية لكل الأعداد ويقوم الفريق الطبى باستقبال من يتقرر لهم موعد أخذ الجرعة من الساعة الـ 3 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء.

من جانبه، قال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، إنه في ظل جائحة كورونا تم توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لأهالى شمال سيناء حرصا على الصحة العامة للمواطنين.