اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 03:47 ص
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1300 شخص فى عداد المفقودين بسبب الفيضانات بألمانيا

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:00 ص
1300 شخص فى عداد المفقودين بسبب الفيضانات بألمانيا فيضانات ألمانيا _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة أرفايلر غربى ألمانيا، عن فقدان نحو 1.3 ألف شخص جراء الفيضانات فى المنطقة، وقالت إدارة المقاطعة فى بيان لها، إنه فى محيط مدينة باد نوينار أرفايلر وحدها جرت نحو ألف عملية إغاثة، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأضافت السلطات، أنه "بسبب الوضع المعقد الناجم عن الدمار الحاصل، يعتبر التقييم النهائى للوضع مستحيلا"، ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقى البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق فى غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق الأخرى.

 

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضى بفيضانات فى غرب وجنوب غربى البلاد، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 58 شخصا.

 


ألمانيا

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