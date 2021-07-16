وفاة لاعب سابق بهبوط حاد فى الدورة الدموية أثناء مباراة ودية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهد استاد قويسنا الرياضى بمحافظة المنوفية، حادثًا أليمًا أثناء مباراة كرة القدم ودية، بعد أن توفى لاعب سابق متأثرا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد يوسف فخير مأمور مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بوفاة عماد بيومى مصابا بهبوط حاد، أثناء مباراة ودية بين قدامي اللاعبين بمدينة قويسنا محافظة المنوفية، وذلك في الذكرى الثانية للاعب الراحل أيمن حنضل.

وعلى الفور قام رئيس مجلس الإدارة المستشار محسن لطفى سالم باستدعاء الإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا بمحافظة المنوفية ومرافقه رئيس مجلس الإدارة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وسط حالة من الذهول والحزن والأسى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.