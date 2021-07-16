وزير خارجية الصين يزور دمشق غدا بعد 10 سنوات من انقطاع الزيارات بين البلدين

وكالات

يصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، السبت، إلى العاصمة السورية، دمشق، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول صيني كبير إلى سوريا منذ العام 2011، بعد اندلاع الأحداث فيها.

وبحسب التفاصيل المُعلنة عن جدول زيارة الوزيرة، فإن الوزير الصيني سيعقد اجتماعاً مُغلقاً مع نظيره السوري فيصل المقداد، سيناقش خلاله العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين.

وكذلك سيلتقي وانغ الرئيس السوري بشار الأسد خلال اليوم نفسه، ليقدم له تهان نيابة الصين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لسوريا.