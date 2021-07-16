اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 10:56 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية الصين يزور دمشق غدا بعد 10 سنوات من انقطاع الزيارات بين البلدين

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:15 م
وزير خارجية الصين يزور دمشق غدا بعد 10 سنوات من انقطاع الزيارات بين البلدين وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وكالات

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يصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، السبت، إلى العاصمة السورية، دمشق، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول صيني كبير إلى سوريا منذ العام 2011، بعد اندلاع الأحداث فيها.

وبحسب التفاصيل المُعلنة عن جدول زيارة الوزيرة، فإن الوزير الصيني سيعقد اجتماعاً مُغلقاً مع نظيره السوري فيصل المقداد، سيناقش خلاله العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين.

وكذلك سيلتقي وانغ الرئيس السوري بشار الأسد خلال اليوم نفسه، ليقدم له تهان نيابة الصين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لسوريا.

 

 


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دمشق

سوريا

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