وزير الخارجية الفرنسى يعلن تنظيم مؤتمر لدعم لبنان 4 أغسطس المقبل

إيمان حنا

أعلن ​وزير الخارجية​ الفرنسية ​جان إيف لودريان،​ تنظيم ​المؤتمر​ الدولي لدعم لبنان في 4 أغسطس المقبل، مؤكداً الحاجة الملحة للخروج من حالة العرقلة المنظمة وغير المقبولة في لبنان». كذلك دعا لإطلاق مشاورات برلمانية فوراً لاختيار رئيس وزراء جديد. وفق ما أوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية .

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد منح موافقة استثنائية باعتبار الرابع من أغسطس المقبل، يوم حداد وطنى.

ونقلت الوكالة اللبنانية قرار رئاسة الجمهورية اللبنانية وجاء فيه: "منح ​الرئيس ميشال عون​ موافقة استثنائية باعتبار الرابع من أغسطس المقبل يوم حداد وطنى بمناسبة ذكرى فاجعة ​انفجار مرفأ بيروت​ وسيصدر لاحقاً المرسوم اللازم".

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع فى الرابع من أغسطس العام الماضي، قد تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عبر انفجار كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم كانت موجودة في أحد عنابر المرفأ، فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، بيروت.