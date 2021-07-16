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هليكوبتر تنقذ السكان بالحبال من أسطح منازلهم بسبب فيضانات ألمانيا.. فيديو وصور

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:54 م
هليكوبتر تنقذ السكان بالحبال من أسطح منازلهم بسبب فيضانات ألمانيا.. فيديو وصور نقل السكان بالطائرات
كتب محمد شعلان

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تعيش ألمانيا معاناة كبرى بعد مواجهتها كمية كبير من الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الإثنين الماضى تحولت إلى فيضانات ضربت مدن غرب وجنوب غربى البلاد، وتسببت في سقوط الكثير من الضحايا والمفقودين حتى الآن، فيما تعمل فرق الإنقاذ على قدم وساق للبحث عن مفقودين وانتشال الضحايا، إضافة إلى إنقاذ السكان الذين حاصرت الفيضانات منازلهم من كل اتجاه.

 

 

ونقلت لقطات مصورة حجم المعاناة التي يعيشها الألمان بسبب الفيضانات، حيث أظهرت لقطات جديد طائرات الهليكوبتر وهى تدلى الحبال فوق أسطح المنازل لإنقاذ السكان المحاصرين، حيث أنقذت الطائرات عدد من السكان في المانيا حوصروا في منازلهم وتقطعت بهم السبل عن الهروب بعد أن اجتاحت الفيضانات عدة مناطق وتسببت في غرق وتدمير الطرق والمنازل، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

نقل السكان بالطائرات
نقل السكان بالطائرات

وأنقذت مروحية، قرويين في ألمانيا بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، بعد أن ضربت فيضانات واسعة النطاق بمناطق في غرب ألمانيا وأجزاء من بلجيكا، بسبب ارتفاع منسوب المياه، وفق ما نقلت صحيفة ديلي إكسبريس.

نقل السكان لاماكن امنه
نقل السكان لاماكن امنه

 

رفع السكان من المنازل
رفع السكان من المنازل

ولجأ السكان الى أسطح منازلهم وتدلى المسعفون بحبال من طائرات مروحية لينقذوا السكان العالقين وينقلوهم إلى مناطق جبلية آمنة لحين التعامل مع أزمة الفيضانات.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على غرب ألمانيا والمجاورة بلجيكا إلى 92 قتيلا فضلا عن فقدان مئات آخرين.

المروحيات تقل الناس
المروحيات تقل الناس

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن 11 شخصا من بين الضحايا لقوا حتفهم في بلجيكا، فيما كانتا ولايتي "شمال الراين -ستفاليا" و"راينلاند بالاتينات" الأكثر تضررا في ألمانيا، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 81 شخصا على الأقل.

كما حذر مسئولون أن المناطق الواقعة في كلا البلدين "لا تزال في خطر" ، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تتوقع وقوع مزيد من الضحايا.

وأشارت القناة إلى السلطات في مقاطعة "آرفيلر" الواقعة بجنوب ولاية "كولن" الألمانية أعلنت أن نحو ألف و300 شخص في عداد المفقودين.


هليكوبتر

فيضانات فى المانيا

المانيا

امطار فى المانيا

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