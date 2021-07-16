

وقال كريوتشكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"،: "إنه تم تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف عددا من المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية في شبه جزيرة القرم، وفي غضون ساعة، سيتم استعادة عمل جميع الموارد".



وأضاف: "أن السلطات المختصة تحقق في مصدر الهجوم الإلكتروني".. وتابع: "في الوقت الحالي، المواقع الإلكترونية لرئيس الجمهورية وحكومة القرم والوزارات الإقليمية لا تعمل"