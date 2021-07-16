نجل الشيخ السيد متولى: والدى توفى ليلة القدر أثناء تلاوة القرآن

الشرقية _ فتحية الديب

قال القارئ الطبيب "صلاح السيد متولى عبد العال"، طبيب الأطفال ونجل الشيخ السيد متولى عبد العال، أحد كبار وعمالقة تلاوة القران الكريم، الذى تحل ذكرى رحيله اليوم، أنه ورث من والده جمال وعذوبة الصوت وتواضعه الجم، وإن يوم وفاة والده كان ونعم الخاتمة كان يقرأ بعد صلاة العشاء فى عزاء بمسقط رأسه بقرية الفدادنة بجوار المنزل، وذلك كان يوم 27 رمضان ليلة القدر، وشاء القدر أن يقرأ أيات فى نفس السياق، حيث قرأ من خواتيم سورة لقمان وأول سورة السجدة وكان تلاوة خاشعة، وقرأ: "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير".

وأردف نجل الشيخ، في تصريحات لــ " اليوم السابع"، بعد انتهاء والده من التلاوة ونزوله من على دكة التلاوة بدقائق معدودة توفاه الله، وكان ذلك دون تعرضه لأي أعراض مرضية، موضحا أن عزاء والده استمر ثلاثة أيام متواصلة وكانت الرحبة مكتظة بمحبي الشيخ، وقرأ فى العزاء كبار عملاقة التلاوة أمثال المشايخ "محمد عبد الوهاب الطنطاوي" والدكتور فرج الله الشاذلى، وعبد الفتاح الطاروطى، وإسماعيل الطنطاوى".

وتحل اليوم الذكرى السادسة على رحيل أحد عملاقة دولة التلاوة القديمة، فضيلة القارئ الشيخ السيد متول، الذى رحل عن عالمنا يوم 16 يوليو من عام 2015 عن عمر يناهز 68 عاما، ومجرد سماعك لصوت الشيخ السيد متولى، تعيش معه ويأخذك لعالم الروحانيات والخشوع، أحياء العديد من الحفلات بأنحاء العالم وملا الدنيا بالقرآن من خلال قراءته وصوته العذب القرآن الكريم لعدد من الدول على مستوى العالم وكان خير سفير للقرآن، موضحا أنه كان رجلا مهذبا لا يتغالى فى أجره وبار بأهله وأهل قريته وكان يعمل مأذون قريته.

وأهدى القارئ الطبيب قراء " اليوم السابع" تلاوة مباركة من سورة أل عمران على روح والده فى الذكرى السادسة لرحيله.



الشيخ السيد متولى عبد العال ابن محافظة الشرقية



الشيخ السيد متولى عبد العال

نجل الراحل