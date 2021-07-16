نائب أمين عام الناتو يحذر من اساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

بروكسيل أ ش أ

دعا مارسيا جوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو"، إلى بناء تحالفات دولية إيجابية لتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها وضمان عدم اساءة استخدامها، قائلاً إن حلف شمال الأطلنطى يعكف الآن على تطوير استراتيجية شاملة "للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

جاء ذلك فى مداخلة لنائب أمين عام الناتو أمام القمة العالمية للتنكنولوجيا الناشئة التى بدأت أعمالها فى الثالث عشر من الشهر الجاري، واختتمت، فى بركسيل بمبادرة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "اوسيد"، التى تعد إحدى وكالات الأمم المتحدة وبرعاية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صادر عن أمانة الناتو العامة فى بروكسيل، فقد شدد نائب أمين عام الناتو، على ضرورة مراعاة اعتبارات التوازن بين الانتفاع من التكنولوجيا المتقدمة والعمل على تطويرها من جانب، ومراعاة اتخاذ كل ما يلزم من احتياطات وتدابير "لتلافى شرورها إذا أسىء استخدامها"، مضيفًا أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى تشكل حاليًا الصيحة الجديدة فى مسار توظيف التكنولوجيا عالية التقنية لكن أطرافًا ومنظمات دولية وكذلك "حكومات دأبت على توظيفها فى تحقيق ما يؤذى الدول الأخرى المنافسة لها ويلحق الضرر بشبكاتها الرقمية ونظم اتصالاتها أو فى اختراق جبهاتها الداخلية وزعزعة استقرارها.

وأكد نائب أمين عام الناتو ضرورة تكاتف بلدان العالم المتقدمة صناعيًا فى مواجهة من يسيؤون استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والعمل معًا على تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى بناء قواعد متطورة للإنتاج الصناعى وتحقيق راحة الإنسان ورفاهه.