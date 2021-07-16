ميركل تتعرض لموقف طريف خلال حصولها على الدكتوراه من جامعة أمريكية.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لموقف طريف خلال حصولها على شهادة الدكتوراه الفخرية في جامعة جون هوبكنز، أثناء الزيارة الأخيرة التي تقوم بها إلى الولايات المتحدة الامريكية قبل ترك منصبها فى حكم ألمانيا بعد 16 عاما.

وعرضت شبكة "روسيا اليوم" فيديو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهى تتسلم من إحدى كوادر جامعة جون هوبكنز رداء الدكتورة إلا أنها فشلت في ارتداء الزي ولم تستطيع ارتداءه بسهولة مما تطلب تدخل أحد المشرفين لمساعدتها في ارتداء الزي وسط ضحكات من الحضور.



ميركل خلال التكريم



ميركل

والتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى المكتب البيضاوى، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها إلى واشنطن بأنها "فرصة جيدة لمناقشة العلاقة الألمانية الأمريكية والتحديات الجيوسياسية" الراهنة.

وجاء ذلك فى تصريح مقتضب لميركل من المكتب البيضاوى وهى أول زعيمة أوروبية يتم استقبالها في البيت الأبيض بعد انتخاب الرئيس جو بايدن.

وخلال استقبالها أشاد بايدن بالمستشارة التى وصفها بـ"صديقة للولايات المتحدة"، وقال إن "ميركل زارت هذا المكان مرارا"، وكانت ميركل بدأت يومها بتناول الفطور فى مقر نائبة الرئيس كامالا هاريس التي وصفت ضيفتها بـ"الاستثنائية".

وناقشت ميركل مع بايدن قضايا التغير المناخي، وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد، ومستقبل أفغانستان بعد انسحاب الناتو، حسب وكالة فرانس برس عن مسؤول في الإدارة طلب عدم الكشف عن هويته.