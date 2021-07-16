اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موريتانيا تعلن تلقى 171840 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 ص
موريتانيا تعلن تلقى 171840 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاحات _صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 171840 مواطنا موريتانيا.

 

وذكرت الوزارة فى بيان لها أن 2362 شخصا تلقوا اللقاح خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم مائة وسبعة عشر شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

 

وتقول الحكومة الموريتانية إن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى وأنها عبأت حتى الآن نصف مليون جرعة من اللقاح، وأن الجهود متواصلة لجمع اللقاح حتى يصل لمليونين ومائتى ألف جرعة لقاح ضمن خطة لتطعيم 63 فى المائة من السكان البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين شخص.

 

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية فقد بلغ إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى 22049 شخصا مصابا، فيما وصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 20470، بينما وصل إجمالى الوفيات إلى 499 حالة وفاة.

 


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فيروس كورونا

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