منسق حياة كريمة بالغربية: تكريم الرئيس شرف عظيم لى وأهديه لروح والدتى

الغربية مصطفى عادل

أعرب عبد الوهاب الحضري منسق برنامج حياة كريمة بمحافظة الغربية، وعضو المكتب الفني لمحافظ الغربية، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له خلال الاحتفالية الكبرى لحياة كريمة باستاد القاهرة.

وأوضح الحضري لـ"اليوم السابع"، أن فرحته لا توصف بعد تكريم رئيس الجمهورية له، بعد الجهد المبذول وثمار النجاح التي تحققت على أرض محافظة الغربية.

وأشار إلى أن التكريم أدخل الفرحة على قلبه بعد الحزن الذي أصابه عقب وفاة والدته منذ 3 أيام، مؤكداً أن محافظة الغربية كانت ضمن مبادرة حياة كريمة بزفتي وبلغ عدد القري ضمن المبادرة 54 قرية و88 عزبة تشهد أعمال تطوير على قدم وساق.

وأضاف أن القري والعزب تشهد إقامة مشروعات تطوير على نطاق واسع، وإنشاء مشروعات بنية تحتية.

وأضاف أنه يعمل باحثًا بوزارة البيئة وباحث بمكتب وزير البيئة، وحصل على دورات بدول اليابان والهند، وكان ضمن الدفعة الأولى لخريجي البرنامج الرئاسي.

وقال إن الرئيس السيسي قدم له التهنئة على المجهود المبذول في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، ووعد الحضري ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ تكليفات الرئيس للنهوض بالقري وتوفير حياه كريمة للمواطن المصري.











