مقتل مسن بسبب خصومة ثأرية فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض مسن لإطلاق نار مما أسفر عن مقتله بمنشأة القناطر في الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خصومة ثأرية دفعت مرتكب الجريمة لإطلاق النار عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، وكشفت التحريات أن المجني عليه تربطه خصومة ثأرية بأفراد عائلة أخرى، وأن تلك الخصومة وراء مقتله، وتم تحديد هوية مرتكب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.