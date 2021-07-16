معاون محافظ كفر الشيخ حرص على دراسته وتميز بالدقة فنال تكريم الرئيس.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

لم يكن يعلم محمد رأفت، الطالب بمدرسة شهيد السلام الثانوية بمدينة كفر الشيخ، أنه سيكون من الذين سيكرمهم رئيس الجمهورية يوما ما، فمحمد رأفت من الطلاب المجتهدين فى دراستهم، فبعد حصوله على الثانوية العامة، وبرغم مجموعة الكبير إلا أنه صمم على الالتحاق بكلية الحقوق، وبعد تخرجه منها واصل تحقيق طموحه ليكون من بين الشباب المعدودين فى المحافظة، كما كانت تأمل أسرته والتحق بالدراسات العليا وحصل على الماجستير فى القانون العام.

وجاءت لحظة تغيير حياته للعمل فى الحكم المحلى ضمن الشباب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه الذين تم تعيينهم فى عدد من الإدارات بديوان المحافظة ومعظمهم حاصلين على ليسانس الحقوق، والتحق رأفت بالعمل فى إدارة المتابعة كعضو بها، ومع إثبات جدارته فى العمل ودقته وإثبات كفاءة تم تكليفه ليترأس المتابعة الميدانية بالديوان، وبمجىء اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوليه مهام المحافظ بدأ يفتش عن شباب يتولون مواقع قيادية، فوقعت عينه على محمد رأفت فتم اختياره مديراً للمكتب الفنى لمحافظ كفر الشيخ، ورئيس وحدة التعاون الدولى، وبعد إثبات جدارته تم تعيينه معاونا لمحافظ كفر الشيخ للمشروعات، كمنصب مستحدث، فتميز بالدقة ومتابع جيد للمشروعات، ولديه كافة التفاصيل الدقيقة للمشروعات بالمحافظة وملم بكل صغيرة وكبيرة بها، منحه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ثقته فى ذلك.

قال محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه حصل على البرنامج المتخصص ديوانى كفء الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2020م، وإنه سعيد بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له، وثقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف محمد فتحى أنه تشرف بأن كان يوما معاون محافظ كفر الشيخ، فقد رأى فيه منذ أن كان طالبا بمدرسة شهيد السلام الثانوية بكفر الشيخ نبوغاً، وكان يتميز بعدد من الخصال، وكان من بين الذين كان الجميع يتنبأون بأن يكونوا فى مواقع قيادية بالمحافظة، وعلى رأس هؤلاء القيادة الشابة المتميز عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد السماحى، المدير التنفيذى لمكتب المحافظ، والمتحدث الرسمى باسم المحافظة، وغيرهم من القيادات الشابة.

وأكد فتحى أنه يثمن توجهات الدولة بالاعتماد على الشباب فى المواقع القيادية، وما اتخذه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ من قرارات لتمكين الشباب وإبرازهم، ليتولوا القيادة، فكان من بينهم العديد من الأمثلة.



محمد رأفت معاون كفر الشيخ الذي كرمه الرئيس



اثاء مناقشة مبادرة حياة كريمة



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محافظ كفر الشيخ ونائبه والمعاون اثناء تفقدهم حياة كريمة بمطوبس