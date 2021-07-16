معاون محافظ بنى سويف: تسلم والدتى جائزة تكريمى من الرئيس السيسى بمثابة تكريمين

بنى سويف - هانى فتحى

قال محمد على جبر معاون محافظ بنى سويف، ومنسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف: "تسلم والدتى جائزة تكريمى من الرئيس السيسى، تكريمين"، مؤكدا: "أسعد أيام حياتى تكريمى من الرئيس السيسى وتسلم والدتى الجائزة".

وأضاف محمد على جبر لـ"اليوم السابع"، تواجدى فى أحد مواقع العمل بمبادرة حياة كريمة داخل مجمع مدارس الرياض التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، لشرح أعمال التنفيذ فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بنى سويف امام الرئيس السيسى على الهواء مباشرة.

وتابع محمد على جبر، عندما تم إبلاغى بالتكريم لم اجد افضل من والدتى لتكون هى التى تلتقى بالرئيس عبدالفتاح السيسى وتتسلم الجائزة.

وقال محمد على جبر باحث دكتوراه فى إدارة الأعمال، والذى يشغل منصب معاون محافظ بنى سويف، ومنسق عام مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، إنه فخور كونه أحد أفراد هذه المبادرة الرئاسية العظيمة التى ستغير شكل وملامح الريف المصري.

وتسلمت السيدة ورد اليمن عبدالعظيم جائزة التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بنجلها محمد على جبر معاون محافظ بنى سويف خلال الاحتفالية التى أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

وتسلمت السيدة ورد اليمن عبدالعظيم الجائزة لوجود نجلها محمد على فى احد مواقع العمل بمجمع مدارس الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، حيث كان يقوم بعملية شرح للمشروع على الهواء مباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسى .

ومحمد على محمد طلب على جبر من مواليد 28 يوليو 1988 بقرية الدوالطة بمحافظة بنى سويف ، باحث دكتوراه فى ادارة الاعمال، حاصل على ليسانس الآداب – قسم اللغة الإنجليزية – جامعة بنى سويف.

محمد جبر الذى يشغل الآن منصب معاون محافظ بنى سويف ومنسق عام مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، شغل منسق عام غرفة الرصد والمتابعة لمحافظة بنى سويف التابعة للغرفة المركزية للسيد رئيس الجمهورية، عضو الغرفة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

عضو بمؤتمرات الشباب الأول والثانى والثالث بشرم الشيخ، وممثل لوزارة التنمية المحلية فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، أكتوبر 2016 .

كما قام محمد على جبر بتقديم ورقة بحثية حول المحليات فى مصر " إشكاليات الواقع و آفاق المستقبل " ضمن ورشة المشاركة السياسية" بمؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ ، أكتوبر 2016، وتقديم ورقة بحثية حول تأثير الجرائم الإلكترونية على الأمن القومي المصري ، بأكاديمية ناصر العسكرية، كما شغل منصب منسق لورشة المحليات بالدفعة الأولى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، عام 2016، وسكرتير رئيس مدينة بنى سويف، مسئول العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز و مدينة بنى سويف.

وحصل محمد على جبر على ماجستير إدارة الأعمال MBA من كلية التجارة جامعة حلوان عام ، حاصل على البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة تحت إشراف مؤسسة الرئاسة ، حاصل على دورة العلوم الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية ، حاصل على دورة الاقتصاد و العلوم السياسية ، حاصل على دورة علوم الإدارة بالكلية العسكرية لعلوم الإدارة ، حاصل على دورة التغيير المؤسسي بالمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية ، حاصل على دورة إدارة الموارد البشرية بالمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، حاصل على دورة التسويق بالمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية ، مقيد بدرجة الماجستير بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة بنى سويف ، حاصل على الدبلوم الخاص فى التربية من كلية التربية جامعة بنى سويف ، حاصل على الدبلوم العام فى التربية من كلية التربية جامعة بنى سويف ، حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية – جامعة بنى سويف عام.



الرئيس-السيسى-يسلم-الجائزة



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