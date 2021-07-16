مظلتك بين يديك.. توزيع 12 ألف مظلة على زوار الحرم المكى قبل موسم الحج.. صور

كتب محمد تهامى زكى

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الجمعة، 12 ألف مظلة، على المصلين والعاملين فى المسجد الحرام، ضمن مبادرة الرئاسة العامة التى أطلقتها استعداداً لموسم حج هذا العام بعنوان "مظلتك بين يديك".





ووفقا للموقع الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين بالمملكة، قال جنادى بن على مدخلى، مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة، إن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التى تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج والمصلين وقاصدين المسجد الحرام والعاملين فيه حرارة الشمس، لكى لا يشعرون بالإعياء وحرارتها، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم، خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التى تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.





وقال مدخلى، تأتى هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة زوار وقاصدى المسجد الحرام، وسلامة منسوبيها ومنسوباتها، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.





وأكد جنادى، حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتى بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.