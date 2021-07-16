مطار مرسى علم الدولى يستقبل 56 رحلة طيران خلال الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أظهرت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت حتى نهاية الأسبوع المقبل، وصول 56 رحلة طيران من عدة دول مختلفة جميعها رحلات دولية سياحية .

وكشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولى أن بداية من غدا السبت حتى نهاية الأسبوع المقبل سيستقبل المطار 56 رحلة بينهم 16 رحلة من تشيك و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من مطارات اوكرانيا وواحدة من دولة سويسرا، ورحلة من المجر و13 من شركة مصر للطيران.

وأكد المصدر أن إلغاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حظر سفر الطيران العارض لمصر بداية جيدة لوصول أعداد كبيرة من السياح الروس لمنتجعات البحر الأحمر، حيث أن هناك توقعات بوصول أكثر من 3 مليون روسى خلال العام.