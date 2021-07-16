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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات دولية سياحية

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات دولية سياحية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس 10 رحلات طيران دولية قادمة من المطارات العالمية المختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطارات المصرية من قبل رجال الحجر الصحي.
 
وكشف مصدر من مطار مرسي علم الدولي لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم الخميس 10 رحلات دولية من عدة مطارات مختلفة، ويستقبل غدا الجمعة 3 رحلات دولية.
 
وأكد المصدر أن إجمالى الرحلات الأسبوعية التي وصلت ومن المقرر لها أن تصل لمطار مرسى علم الدولي تبلغ 50 رحلة، بينها 16 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من مطارات دولة سويسرا، ورحلة من المجر و7 من شركة مصر للطيران.

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