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مصر للطيران تطالب المسافرين بالحضور مبكراً قبل الرحلات للحد من التكدس

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:12 م
مصر للطيران تطالب المسافرين بالحضور مبكراً قبل الرحلات للحد من التكدس مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران في بيان لها، انه في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المُطبقة حول العالم وبمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات وبالتالي تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، تُهيب الشركة بعملائها ضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف (4:30) بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف (2:30) قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية).
 
 
 كما طالبت مصر للطيران من عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر عليه توفيرًا لوقتهم قبل السفر.
 
 

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