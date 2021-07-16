اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حريق ورشة لصناعة الأثاث جنوبى طهران

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:00 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حريق ورشة لصناعة الأثاث جنوبى طهران حريق _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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اندلع حريق فى ورشة لصناعة الأثاث المنزلى جنوبى طهران، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وأصابة 4 آخرون، وتشير التقارير الأولية بحسب "روسيا اليوم" أن الحريق حدث من قبل أحد العاملين فى الورشة.

وقال النقيب سرافان محمد نزارى رئيس مركز القيادة والتحكم فى شرطة الوقاية بالعاصمة، إن رجال الشرطة والإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث وأسعفوا المصابين.

 

وأضاف أن أحد حراس ورشة المفروشات الذى حاول الهرب تم اعتقاله ونقل إلى مركز للشرطة فى خانى آباد، وأوضح أنه سيكشف عن سبب الحريق بعد إخماده وانتهاء التحقيق فى الحادث.

 

 


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