مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حريق ورشة لصناعة الأثاث جنوبى طهران

كتب وكالات

اندلع حريق فى ورشة لصناعة الأثاث المنزلى جنوبى طهران، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وأصابة 4 آخرون، وتشير التقارير الأولية بحسب "روسيا اليوم" أن الحريق حدث من قبل أحد العاملين فى الورشة.

آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در خانی آباد تهران همزمان با #دربی پنج کشته بر جای گذاشت.

🔷️پنج مرد #افغانستانی در این حادثه،

زنده زنده با دود غلیظ خفه شدند.

🔷️نگهبان در حال فرار بود که توسط پلیس بازداشت شد.../رکنا pic.twitter.com/YrTfy3OzP7 — Azadeh Mokhtari (@AzadeMokhtari) July 15, 2021

وقال النقيب سرافان محمد نزارى رئيس مركز القيادة والتحكم فى شرطة الوقاية بالعاصمة، إن رجال الشرطة والإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث وأسعفوا المصابين.

وأضاف أن أحد حراس ورشة المفروشات الذى حاول الهرب تم اعتقاله ونقل إلى مركز للشرطة فى خانى آباد، وأوضح أنه سيكشف عن سبب الحريق بعد إخماده وانتهاء التحقيق فى الحادث.