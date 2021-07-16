اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 08:19 ص
أكرم القصاص
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مصرع 23 شخصا فى حادث تصادم حافلة مع شاحنة بساحل العاج

الجمعة، 16 يوليه 2021 08:00 ص
مصرع 23 شخصا فى حادث تصادم حافلة مع شاحنة بساحل العاج حادث تصادم _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قالت صحيفة Fraternite Matin، إن ما لا يقل عن 23 شخصا قتلوا، وأصيب 34 آخرون بجروح، فى حادث مرور فى ساحل العاج، بحسب "روسيا اليوم".

 

وذكرت الصحيفة المحلية، أن الحادث وقع نتيجة تصادم حافلة مع شاحنة، على بعد 100 كيلومتر شمال أبيدجان، أكبر مدن البلاد.

 

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مستشفى فى مدينة بودو (منطقة لاغيون): "ومن بين المصابين، تم نقل إلى المستشفى 16 شخصا بينهم 5 أطفال، ويوجد فى حالة غيبوبة حاليا، ثلاثة من البالغين".

 

 

وذكر شهود عيان، أن الحادث نتج عن انفجار إطار الحافلة الصغيرة.

 

 


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