مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة تاكسي، فى ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة على طريق دسوق قلين، وتم نقلبهم لمستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بانقلاب سيارة تاكسي، فى ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة على طريق دسوق قلين.

وتبين إصابة كل من ياسمين السعيد سلطان، 18 عاما، مصابة جرح قطعى بالساق اليمني، وهدى عادل إسماعيل علام، 27 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، والليثى أحمد سلمان، 60 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتوفيت علا السيد سلطان، 23 عاما، مقيمة بقرية الهلباوى التابعة لمركز قلين، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.