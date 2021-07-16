اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 07:58 م
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مصرع عامل وزوجته فى حريق أعلى سطح منزل نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية

الجمعة، 16 يوليه 2021 06:57 م
مصرع عامل وزوجته فى حريق أعلى سطح منزل نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية سيارة مطافئ - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى عامل وزوجته مصرعهما متفحمين بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء محاولتهما إطفاء حريق أعلى منزلهما أثناء قيام الزوجة بإعداد الخبز فى فرن غاز، تم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد نشوب حريق أعلى سطح منزل نتيجة قيام الزوجة بإعداد الخبز داخل فرن غاز الأمر الذى تسبب فى تسرب الغاز وحدثت الحريق والذى نتج عنه مصرع كل من "أسماء.م" 22 عاما وزوجها "مصطفى.ف" 28 عاما متفحمين فى الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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