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مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:24 ص
مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقي شمال البستان مركز سمالوط بالمنيا.  
 
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ووجود وفيات ومصابين.
 
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص نتيجة التخطى الخاطئ من إحدى السيارتين، وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد ن م" 25 سنة، عامل مقيم سوهاج، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وإصابة 12 آخرين، تراوحت إصابتهم بين كدمات وسجحات وكسور، وتم تحويلهم إلى مستشفى سمالوط لتلقى العلاج.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارتين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 
 

 


مديرية الأمن

حادث تصادم

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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