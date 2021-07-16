محافظ الغربية: الذبح داخل المجازر بالمجان طوال فترة عيد الأضحى

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطرى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تابع قيام الدكتور حاتم كمال، مدير المديرية، بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب، كما تم التنبيه بضرورة الذبح الآمن الصحيح وضرورة ذبح الأضاحى وغيرها من الحيوانات داخل المجازر حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بأى أمراض وحفاظاً على البيئة من التلوث.

كما تابع المحافظ أعمال المجازر عن يومى الخميس والجمعة، حيث تم ذبح 2177 ذبيحة (جمال، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس) بمجازر (طنطا، السنطة الجعفرية، زفتى سنباط، المحلة، سمنود)، بالإضافة إلى التأكد من مدى جاهزية تلك المجازر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح فى بيئة نظيفة.

ووجه محافظ الغربية بضرورة جاهزية المجازر لاستقبال أهالى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وتوفير استراحة استقبال لهم وتوفير كافة وسائل الراحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى هامش الاستعدادات، قام أطباء مجازر محافظة الغربية باستقبال طلاب الفرقة الرابعة بكليات الطب البيطرى لتدريبهم على أعمال المجازر، وذلك فى إطار التعاون بين كليات الطب البيطرى بجامعات (كفر الشيخ، المنصورة وبنها) ومديرية الطب البيطرى بالغربية.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر قرار يقضى بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر بالمجان.