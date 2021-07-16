محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى

كتب سيد الخلفاوى

تكثف محافظة الجيزة، من استعداداتها بكافة القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقد أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص بها.

وأشار راشد، فى بيان اليوم، إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلى تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلى تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وأنهاء أعمال الصيانة اللازمة .

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما أكد المحافظ، أنه تقرر إلغاء الإجازات أيضا للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل بالاضافة الى متابعة اعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالاعمال على أكمل وجه دون تأثر.

ولفت إلى أنه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبيح وتخصيص حملة مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعة التوجية بالمناطق الساخنة.

وأشار المحافظ، إلى أنه فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فإن الشركة قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعة الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أى مشاكل تنتج عن زيادة الاستهلاك للمياه.

ولفت إلى أنه قد تم تنفيذ حملات توعية من خلال شركه المياه والصرف الصحى لحث المواطنين على عدم إلقاء مخلفات الأضاحى داخل شبكات الصرف الصحى والاستخدام الأمثل للمياه، ويتم استقبال أى شكاوى أو طوارئ بقطاع المياه من خلال الخط الساخن 125.