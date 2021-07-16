متهم يعترف لمباحث القاهرة: "خطفت طفل من السيدة زينب لخلافات مالية مع والده"

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف المتهم باختطاف طفل بمنطقة السيدة زينب، بسبب خلافات مالية مع شخص أمام مباحث مديرية أمن القاهرة، بأنه اختطف الطفل الذى يبلغ من العمر 10 سنوات، ثم وضعه داخل شقة سكنية في محافظة مطروح، لحين قيام والده برد مبالغ مالية كان تحصل عليها في تجارة مع والد المتهم.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه استدرج الطفل واختطفه "دون علم والده"، وأنه توجه للمنطقة محل سكن والد المجنى عليه، وقام باستدراج الطفل واختطافه مستغلاً معرفته به ووالده لسابقة تردده على مسكنهما، وقام باحتجازه بمحافظة مطروح، لإجبار المُبلغ على رد المبالغ المالية المدين بها لوالده، وبمجرد علم رجال المباحث بالواقعة وتحرياتهم اللازمة قام بإطلاق صراح الطفل بذات المنطقة، وتم بإرشاده العثور على الطفل بمكان التخلى عنه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب ، بمفادة تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله 10 سنوات، عقب خروجه من مسكنه لشراء بعض المستلزمات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح حول التجارة، وأنه مدين للأخير بمبلغ مالى، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة نجل الأخير، مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لكون والد المجنى عليه مدين لوالده بمبلغ مالى قيمة معاملات تجارية بينهما، فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراج الطفل واختطافه "دون علم والده" وبتكثيف جهود المباحث تم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية.