لوس أنجلوس تفرض ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة مجددا بسبب متغير دلتا

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت مقاطعة لوس أنجلوس فى ولاية كاليفورنيا، إعادة فرض ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة، وذلك على الجميع بغض النظر عن حصوله على لقاح كورونا من عدمه، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات والعلاج بالمستشفيات المرتبطة بمتغير دلتا سريع الانتشار.

ويبدأ القرار فى السريان اعتبارا من ليلة السبت فى المقاطعة التى يقطنها 10 مليون شخص، فيما يمثل الانعكاس الأكثر دراماتية لإعادة فتح الولايات المتحدة هذا الصيف، حيث يخشى الخبراء موجة جديدة من الفيروس.

ويشك المسؤلون فى أن متغير دلتا، الذى يمثل حاليا حوالى نصف الإصابات الجديدة فى الولايات المتحدة، يتسبب فى عودة ظهور الفيروس على الصعيد الوطنى.

وقد بلغ معدل الحالات الجديدة أكثر من الضعف منذ أواخر يونيو. وظل مستوط الحالات اليومية أقل من 300 خلال شهر يوليو، على الأرجح بسبب معدلات التطعيم المرتفعة بين كبار السن الأكثر عرضة للوفاة حالة الإصابة بالفيروس.

وسجلت مقاطعة لوس أنجلوس فى سبعة أيام متتالية أكثر من 100 ألف إصابة جديدة، التى يقول المسئولون إنها ترقى إلى انتقال حقيقى.

وارتفعت أيضا نتائج الاختبارات الإيجابية لكورونا من 0.35% عند إعادة فتح المقاطعة فى 15 يونيو إلى 3.75%، وهو قياس يشير إلى أن هناك المزيد من الحالات فى المجتمع لم يتم رصدها. وسجل المسئولون أيضا حوالى 400 حالة علاج بالمستشفيات يوم الأربعاء، فى زيادة عن 275 فى اليوم السابع.

وقال مسئولو المقاطعة فى رسالة أمس، الخميس، للإعلان عن القرار الجديد، إن ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة أصبح مرة أخرى ممارسة عادية من قبل الجميع بغض النظر عن حالة التطعيم، حتى نتمكن إيقاف الاتجاه ومستوى الانتقال الذى نراه حاليا.. وأضافوا إنهم يتوقعون الإبقاء على هذه الإجراء حتى تسجيل تحسن فى الانتقال المجتمعى لفيروس كورونا.