لا شبهة جنائية فى سقوط طفلة من الطابق الثالث بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث سقوط طفلة من الطابق الثالث بالهرم، وأشارت التحريات أنها خلال لهوها اختل توازنها وسقطت من النافذة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة من الطابق الثالث بالهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اختل توازنها خلال اللعب وسقطت من الطابق الثالث، وأصيبت بعدة كسور وكدمات بأنحاء جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.