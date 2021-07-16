كيف تزيد مصر صادرات الأدوية لأفريقيا.. أعرف التفاصيل فى 7 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تخطط الحكومة لزيادة صادرات مصر عامة و صادرات الأدوية خاصة لدول قارة أفريقيا ، من خلال التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والمجلس التصديرى للأدوية، ولا سيما أن حجم صادراتنا لأفريقيا لا تقارن بالعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية مع دول القارة .. تعرف على التفاصيل فى 7 معلومات.

1- تبلغ واردات افريقيا من الأدوية سنويا نحو 17 مليار دولار.

2- تبلغ صادرات مصر منها للقارة ما بين 52 إلى 60 مليون دولار فقط سنويا.

3- صادرات مصر تتم لـ10 دول أفريقية فقط.

4- يوجد تنسيق بين مختلف الجهات لزيادة الصادرات لأفريقيا.

5-الشركة القابضة للأدوية تنفذ مشروع تطوير شامل GMP، فى شركاتها التابع لزيادة الصادرات.

6- يتكلف المشروع 1.7 مليار جنيه ويتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانعنا.

7- توقعات بزيادة الصادرات تزامنا مع تفعيل مشروع جسور التجارة لدول القارة.