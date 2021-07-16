كيف تختار الأضحية؟.. نصائح مهمة قبل عيد الأضحى المبارك (صور)

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرت عدسة اليوم السابع، جولة داخل أسواق بيع الماشية والأغنام بمدينة الإسماعيلية، للتعرف على كيفية اختيار أضحية العيد، مع تقديم نصائح هامة للمواطنين قبل شراء الأضحية.

وقال تاجر مواشى، إن شروط الأضحية السليمة، فى أن تكون معرفة وسليمة بدنيًا لا يعبها أى شيء أو كسور، أو أمراض جلدية وتكون تتحرك بشكل طبيعى وتأكل بشكل جيد، بالإضافة إلى الاهتمام باختيار الخروف والماعز الذى يأكل علف، وليس الخراف التى يتم تربيتها من خلال أكل "القمامة".

وكشف التاجر، عن العمر الجيد للأضحية وهو العامين ويتم تحديده من خلال فتح فم الأضحية، ومشاهدها أسنانها، إذا وجدت سنتين في حجم بعض يشير ذلك إلى أن عمرها عام، وإذا وجدت 4 أسنان شبه بعض فهو يدل على أن عمرها عامين، أما أكثر من ذلك فتكون جودة اللحمة غير جيدة، لذلك يفضل شراء الأضحية التى تصل إلى عامين على أقصى تقدير.

وتشهد أسواق الأضاحي في الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا، خاصة لشراء البقر والعجول وتراجع الإقبال على الماعز والخراف.

ويقول إبراهيم أبو عوف، أحد تجار المواشى، إنه يوجد عدة أنواع من الخراف، وهى "بلدى، وعسافى، وسناوى، والرحمانى"، إلا أن معظم الناس تقبل على شراء الخراف البلدى، نظرًا لجودة لحمتها، مشيرًا إلى أن الخراف البلدى، تكون بيضاء ولديها "ليّة" متوسطة، وتزن لحم أكثر، أما "عسافى"، فهى أحد أنواع الخراف التى يتم جلبها من رفح، ولديها "لية" صغيرة، وتزن لحم إلى حد ما أيضًا، أما "الرحمانى"، فهو نوع خراف يتواجد فى محافظة البحيرة، ويتميز بـ"لية" كبيرة، يزن لحم بشكل أكبر، أما "سناوى"، فهو نوع من أنواع الخراف يتواجد أكثر فى محافظة الإسماعيلية، ويميزها "الية" الصغيرة ويكون لحمها أحمر، ولا يوجد بها دهون.

وقال، منصور حسين، أحد تجار العجول، إن الأيام الأخيرة شهدت تراجعًا فى الطلب على لحوم الخراف والماعز، حيث زاد الطلب على المعروض من الأضاحى الأخرى من العجول، بسبب تراجع دخل الأسرة بسبب كورونا، فى ظل الالتزامات الكثيرة على الأسرة، وهو ما دفع المواطنين للتضحية عن طريق الاشتراك في العجول، حيث يقوم كل 7 أشخاص بشراء عجل للتضحية، وهو ما يمكنهم من الحصول على لحم أكثر وأسعار أقل.

وكشف أشرف منصور، أحد التجار، عن أسعار جميع أنواع الأضاحي فى السوق، مؤكدًا أن سعر الجدى يتراوح من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وسعر الماعز من 1300 جنيه إلى 2000، وسعر النعجة من 2000 إلى 3 آلاف، وسعر الخروف من 3000 إلى 4 آلاف، وسعر العجل البلدى من 20 ألفا إلى 25 ألف جنيه.

أما أسعار الأضاحى القائمة بالكيلو، فبلغ سعر كيلو الماعز 60 جنيها، وسعر كيلو فى أضحية الجدى 65 جنيها، وسعر الكيلو فى أضحية الخروف 60 جنيهًا، وسعر الكيلو صاحى فى أضحية العجل 60 جنيهًا.



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طرح-انواع-مختلفة-من-الخراف-للبيع-في-السوق



طرح-انواع-مختلفة-من-الخراف-للبيع-في-السوق_1