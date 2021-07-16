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كوبا مارادونا.. إيطاليا والأرجنتين أول فريقين يفتتحان كأس غير مسبوق

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:11 ص
كوبا مارادونا.. إيطاليا والأرجنتين أول فريقين يفتتحان كأس غير مسبوق ايطاليا
فاطمة شوقى

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قالت مجلة "لا سيمانا" الإسبانية، إنه بعد تتويج منتخبى إيطاليا والأرجنتين فى البطولتين القارتين على التوالى، قد يكون كلا منهما أول فريقين يفتتحان تاريخ كأس غير مسبوق "كوبا مارادونا" الذى سيجعل هناك مواجهة بين أبطال أوروبا وكوبا امريكا على ملعب أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، فى نابولى.

وأشارت المجلة إلى أن المحادثات تتقدم بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكوميبول في هذا الصدد وسيكون اللقاء يتم تحديد التاريخ بين شهري ديسمبر وفبراير.

وسيكون الاجتماع بمثابة تكريم للراحل مؤخرًا دييجو أرماندو مارادونا، الذي سيعطي الكأس اسمه والذي سيمهد الطريق لهذه المباراة الأصيلة في نابولي.

وقالت إذعة "كاراكول" الكولومبية، إن الارجنتين وإيطاليا هما الدولتين الذين قضى مارادونا حياته بينهما، الارجنتين كان محل ميلاده أما إيطاليا فكانت مسيرته المهنية.

على الرغم من أنها ستكون مباراة بين الفريقين من حيث المبدأ، إلا أن هناك شائعات تؤكد إدراج نوع من "الأربعة النهائيين" ، حيث سيتم أخذ وصيف كأس أوروبا وكأس أمريكا ، إنجلترا والبرازيل ، في الاعتبار.

يُعتقد أن اللعبة ستُلعب من قبل الكيانات الرياضية بين ديسمبر من العام الحالي وفبراير 2022. ومع ذلك ، لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن انها ستصبح بطولة على غرار كوبا امريكا.


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ايطاليا

الارجنتين

كوبا امريكا

يورو 2020

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