ووردت التصريحات في بيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء، حيث أخبر ترودو رؤساء حكومات المقاطعات أن الوزراء الفيدراليين سيكشفون عن مزيد من التفاصيل حول إعادة فتح الخطط في أوائل الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن تنتهي صلاحية القيود المفروضة على السفر غير الضروري على الحدود بين كندا والولايات المتحدة في 21 يوليو. وبموجب الخطة التي كشف عنها ترودو ، قد يتم تمديد الموعد النهائي مرة أخيرة بمقدار 30 يوما قبل السماح للمسافرين المحصنين بالكامل مرة أخرى.



وتم تمديد قيود السفر على أساس شهري لأكثر من عام. بدأت كندا تدريجيا في تخفيف متطلبات الحجر الصحي في 5 يوليو ، ولكن فقط للمواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل والمقيمين الدائمين وغيرهم من المسافرين المؤهلين - على الرغم من أنه لا ينطبق على المسافرين بغرض السياحة والترفيه.



وأشار ترودو لرؤساء الوزراء إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من الكنديين المؤهلين للحصول على لقاحات كوفيد-19 تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين أن أكثر من 50 في المائة تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين - وهو معدل يبشر بقرب اعادة فتح الحدود.