كل ما تريد معرفته عن منظومة الإيصال الإلكترونى لدمج الاقتصاد غير الرسمى

كتب: مدحت عادل

تتولى وزارة المالية تفعيل مجموعة من المنظومات الهامة التي تدخل ضمن خطط الدولة للرقمنة، ومن ضمن هذه الخطط تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى المقرر تطبيقه خلال أيام، فما هي هذه المنظومة وأهميتها.



س. ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني؟ ج. ترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.



س. كيف يمكن لمصلحة الضرائب تحقيق الهدف من منظومة الإيصال الإلكتروني ؟ ج. من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.



س. ما هي تفاصيل إطلاق المرحلة الأولي من منظومة الإيصال الإلكترونى؟ ج. يشمل إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة 100 ممول خلال 6 أشهر.



س. ما هو الهدف من تطبيق منظومة الإيصال الإليكتروني وتأثيرها على الاقتصاد؟ ج. يسهم تطبيق هذه المنظومة في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.