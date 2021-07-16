قصة أم محمد بطلة فيلم حكايات حياة كريمة بعد عرضه أمام الرئيس السيسى.. لايف

بنى سويف _ هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، مع السيدة أم محمد بطلة فيلم حكايات حياة كريمة الذى تم عرضه امام الرئيس السيسى مساء أمس الخميس فى الاحتفالية التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى لتدشين مبادرة حياة كريمة، وقالت فتوح إبراهيم محمد، انها لم تكن تتوقع كل هذا الاهتمام من الرئيس السيسى بعلاج زوجها عم سيد ونقله عبر سيارة الإسعاف الى مستشفى بنى سويف التخصصى، وتوفير ماكينة حياكة لها، وكذلك اعادة بناء وتعمير منزلها المبنى من الطوب اللبن.

وروت السيدة فتوح قصتها لـ"اليوم السابع"، قائلة انها تزوجت من سيد محمد داخل منزل العائلة ، مشيرة إلى أن زوجها كان يعمل باليومية فى مزرع سدس بمركز ببا، مضيفة انه عقب وفاة والد زوجها تم تقسيم المنزل بين عم سيد وأشقائه الثلاثة ، مشيرة إلى أن نصيب زوجها كان عبارة عن غرفة واحدة، مضيفة أنه عقب زواجها انجبت هناء ومحمد وتعرض زوجها للإصابة واصبح غير قادر على العمل وأنها خرجت للعمل فى المنازل.

واضافت أم محمد أن أسرتها أعترضت إلا أنها لم يكن امامها سوى العمل فى المنازل والحقول لتوفير مصدر دخل للأسرة، مشيرة الى انها عملت بعد ذلك عاملة فى مستشفى الفشن المركزى بنظام الصناديق الخاصة، مؤكدة أنها كانت تعانى وأسرتها من غرق منزلها بمياه الامطار فى فصل الشتاء ، مشيرة الى أنها فوجئت بإدراج منزلها ضمن مبادرة حياة كريمة وتوفير ماكينة خياطة لها ونقل زوجها للعلاج داخل مستشفى بنى سويف التخصصى.

وقدمت ام محمد وزوجها واولادها الشكر للرئيس السيسى ولمبادرة حياة كريمة على الاهتمام بأسرتها وإدراج منزلهم ضمن مبادرة حياة كريمة وعلاج زوجها.



السيدة-ام-محمد-وزوجها



ام-محمد



ام-محمد-وزوجها-محمد



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محمد-سيد