اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 06:52 م
أكرم القصاص
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قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء فى بعض الاختصاصات

الجمعة، 16 يوليه 2021 06:26 م
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء فى بعض الاختصاصات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات.
 
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم - على أن يستبدل بنص البند (سابعا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 النص التالى: سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة: الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازن بعض الجهات".

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