قائد جيش لبنان: الوضع يزداد سوءا والأمور آيلة للتصعيد "مصير سياسى واجتماعى مأزوم"

قال قائد الجيش اللبناني، إن الوضع يزداد سوءاً والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم، مؤكدا أن المجتمع الدولي يراهن على الجيش اللبناني لأنه العمود الفقري للبنان وعامل استقراره، وأنه مطلوب من جهتنا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى، حسبما أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل.
ومازال قطع بعض الطرقات والمواجهات العنيفة مستمرة فى مناطق بلبنان والتى بدأت أمس بعد أن أعلن سعد الحريرى الاعتذار عن تشكيل الحكومة ، وفق موقع لبنان، كما أفادت غرفة التحكم المرورى عن قطع السير على مستديرة الكولا، وعلى تقاطع عبد الناصر - كورنيش المزرعة بشكل جزئى.
ففي صيدا ومنطقتها اغلقت الصيدليات ابوابها احتجاجاً على "أزمة فقدان الأدوية والتعديات التي يتعرضون لها في عدد من المناطق، جراء الأزمة ومن أجل الضغط لإيجاد حلول لهذه المشكلة حرصا على السلامة العامة للمواطن".
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