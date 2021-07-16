اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 02:28 م
أكرم القصاص
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فقدان 5 أشخاص إثر فيضانات بمنجم للفحم شمال غربى الصين

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:05 م
فقدان 5 أشخاص إثر فيضانات بمنجم للفحم شمال غربى الصين فيضانات
أ ش أ

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 فقد خمسة أشخاص، جراء غمر المياه لمنجم للفحم في مدينة يويلين بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، وقالت السلطات الصينية المحلية في المدينة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا، اليوم /الجمعة/ - إن الحادث وقع في بئر بمنجم للفحم في بلدة هوانغليانغ بحي يوييانغ من مدينة يويلين، كما حدث تدفق من الرمال في منطقة العمل، مشيرة إلى أن فرق الانقاذ تعمل حاليا في موقع الحادث، فيما يجرى التحقيق في سبب الحادث.

وارتفعت أعداد ضحايا الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على غرب ألمانيا وبلجيكا إلى أكثر من 100 قتيل ومئات المفقودين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن ولايتي "شمال الراين -ستفاليا" و"راينلاند بالاتينات" كانتا الأكثر تضررا في ألمانيا.


كما حذر مسئولون أن المناطق الواقعة في كلا البلدين "لا تزال في خطر" ، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تتوقع وقوع مزيد من الضحايا. 


وأشارت القناة إلى السلطات في مقاطعة "آرفيلر" الواقعة بجنوب ولاية "كولن" الألمانية أعلنت أن نحو ألف و300 شخص في عداد المفقودين.


يذكر أن الفيضانات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، كما يوجد تخوفات من انهيار سد حاجز للماء.


فيضانات

منجم

الصين

بكين

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