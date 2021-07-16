فتح المجازر ومراقبة الأسواق الأبرز.. تفاصيل استعدادات "بيطرى قنا" لعيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطرى بقنا، الإجراءات التى اتخذتها المديرية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك واستقبال المجازر الحكومية للأضاحى. قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى بقنا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية مستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى أى شكوى أو بلاغات عن أى حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علماً بأنه يوجد بالإدارات البيطرية بالمراكز نوبتجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفة عمليات المديرية

وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء محمد، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أن فتح المجازر الرئيسة والقروية مستمر بصفة منتظمة يومياً اعتباراً من أول أيام شهر ذى الحجة المبارك وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد المبارك، والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أى أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية.

ولفتت مدير إدارة المجازر، إلى قيام مديرى الإدارات البيطرية بالمراكز ومديرى المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة ( التموين - مباحث التموين – جهاز حماية المستهلك ) فى مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع متابعة كافة الأعمال الأخرى.