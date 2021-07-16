اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 05:15 م
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عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو

الجمعة، 16 يوليه 2021 05:15 م
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 298 لسنة 2021 فى شأن العفو عن باقى العقوبة، لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق 10 ذى الحجة لعام 1442 هجرية، والعيد التاسع والستون الثورة 23 يوليو لعام 1952.


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