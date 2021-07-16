عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 298 لسنة 2021 فى شأن العفو عن باقى العقوبة، لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق 10 ذى الحجة لعام 1442 هجرية، والعيد التاسع والستون الثورة 23 يوليو لعام 1952.
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليوالجمعة، 16 يوليه 2021 05:15 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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