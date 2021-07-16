عبير عبد الرحمن بعد تكريمها من الرئيس: حياة كريمة أسعدت أهل الريف ولم أتوقع التكريم

المنيا- حسن عبد الغفار

قالت المهندسة عبير عبد الرحمن ماضي، بنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، إنها فوجئت بتكريمها من الرئيس السيسى، خلال حضورها مؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة، مضيفة أنها منذ انطلاق المبادرة التى تستهدف 192 قرية فى 5 مراكز بمحافظة المنيا هي: العدوة ومغاغة في شمال المحافظة، وأبو قرقاص وملوي وديرمواس في الجنوب، وهي تعمل بمنتهي الحماس والجد لأنها مبادرة عظيمة أدخلت الفرحة في قلوب جميع المصريين خاصة سكان الريف.

وأكدت "عبير" أنها كانت تتولى مهمة رفع إحداثيات المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بقري المبادرة وتتابع نسب التنفيذ أولا بأول، علي مستوي جميع القطاعات، ونوهت أن تكريمها من رئيس الجمهورية هو وسام شرف لها وأهم يوم في حياتها علي الإطلاق، موجهة الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذي يقدم مختلف أشكال الدعم ويتابع تنفيذ المبادرة بشكل دوري ومستمر ويجري جولات تفقدية باستمرار.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اثنين من أبناء محافظة المنيا لدورهما البارز خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة.

وقد تم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين فى إدارة التحول الرقمى وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، عبير عبد الرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دور بارز فى إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.