طوابير من الزوار أمام برج إيفل بعد 8 أشهر إغلاق بسبب كورونا.. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

احتشد العشرات من زوار برج إيفل، فى العاصمة الفرنسية باريس، للدخول إلى المزار السياحى بعد 8 أشهر من الإغلاق، بسبب القيود التى تم فرضها لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" فى العالم.

🇫🇷 Ça y est ! Après plus de 8 mois de fermeture je rouvre enfin mes portes. Quelle joie de vous retrouver 🤗



🇬🇧 That's it ! After more than 8 months of closure I finally reopen my doors. It's so great to see you again 🤗#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/T7hmz1wXGp — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) July 16, 2021

ونشر حساب برج إيفل، عبر حسابه الرسمى على تويتر، لقطات توضح طوابير الزوار للدخول لأحد أهم المعالم السياحية فى القارة العجوز، صحبه بتعليق: "كفى.. بعد أكثر من 8 أشهر من الإغلاق أعيد فتح أبوابى أخيرًا، يالها من فرحة رؤيتكم مرة أخرى".

وكانت السلطات الفرنسية، أعادت، اليوم الجمعة، فتح برج إيفل أمام الزوار فى العاصمة "باريس"، وذلك عقب 8 أشهر من إغلاقه بسبب القيود التى تم فرضها لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.





واحتفلت فرنسا، أمس الخميس، بيوم الباستيل، حيث سار الآلاف من الجنود، وحلقت الطائرات الحربية فى سماء المنطقة، وأقيمت حفلات تقليدية فى جميع أنحاء البلاد، بعد تقليص أحداث العام الماضى بسبب مخاوف من تفشى فيروس كورونا، حيث كان هناك 10 الآف شخص فقط فى المدرجات بدلاً من 25000.

وعاد العرض التقليدى إلى الشانزليزيه بعد توقف دام عام واحد بسبب جائحة كورونا، حتى أن أحد الجنود استغل المناسبة لتقديم عرض زواج على صديقته فى الشارع.





ولا تزال مخاوف الفيروس كامنة، لكن الحكومة الفرنسية قررت المضى قدمًا فى العرض على أى حال، كجزء من جهد أوسع للعودة إلى نشاط ما قبل الجائحة.