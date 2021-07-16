طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى فى الكويت 46 °ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، أما الامارات فرصة لسقوط أمطار، وفى البحرين سيكون حارًا ورطبًا، والعظمى فى الكويت 46 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتى الشرقية والرياض وأجزاء من الربع الخالى كذلك مرتفعات جيزان، عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، فى حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على منطقتى نجران وجازان مما يؤدى إلى شبه انعدام فى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم ساعة على الجزء الجنوبى والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبى ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة، مع فرصة لسقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س .

وذكر المركز فى نشرته اليومية أن الخليج العربى سيكون خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:11 والثانى عند الساعة 04:54 والجزر الأول عند الساعة 11:18 والثانى عند الساعة 23:05 ، مشيرا إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والثانى عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 20:42 والثانى عند الساعة 08:01 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 34 65 20 دبى 43 32 70 25 الشارقة 42 31 75 25 عجمان 41 30 65 30 أم القيوين 42 32 60 35 رأس الخيمة 39 32 60 35 الفجيرة 36 31 85 50 العين 40 30 45 30 ليوا 43 33 45 25 الرويس 43 32 60 30 السلع 40 31 60 35 دلما 39 33 85 60 طنب الكبرى 39 33 85 60 طنب الصغرى 39 33 85 60 أبو موسى 39 33 85 60

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حارًا ورطبًا، ويكون غائماً جزئياً فى وقت لاحق من النهار.

الرياح: شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85 %، والصغرى 30 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 46 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .