ضبط 23 مخالفة ذبح خارج المجازر ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك فى قنا



وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أنه تم ضبط 96 كجم كبده مجمدة، ومصنعات لحوم ودجاج مجمد منتهية الصلاحية، وبها تغير في اللون والقوام مع انبعاث رائحة كريهة مع وجود سوائل انفصالية مدممة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى 90 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، و 10 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.



وأضاف يوسف، أن الحملات الرقابية مستمرة ونستهدف من خلالها مراقبة الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.