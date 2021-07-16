اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 11:56 م
أكرم القصاص
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صور.. فرار الآلاف فى هولندا بعد فيضان أحد السدود

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:00 م
صور.. فرار الآلاف فى هولندا بعد فيضان أحد السدود فيضان أحد السدود فى هولندا
كتب وكالات

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فر الآلاف من منازلهم فى جنوب هولندا اليوم الجمعة بعد فيضان أحد السدود الذى اجتاحت مياهه عددا من المدن، وأعلن رئيس الوزراء مارك روته حالة الكارثة الوطنية فى إقليم ليمبورج فى الجنوب والذى يقع بين منطقتين تضررتا بشدة من الفيضانات فى غرب ألمانيا وبلجيكا.

فيضان أحد السدود (1)
فيضان أحد السدود فى هولندا 

 

واستعدت السلطات لإخلاء مناطق كبيرة من مدينة فينلو اليوم الجمعة وطلبت من سكان بلدة ميرسين الأصغر مغادرة منازلهم.

فيضان أحد السدود (2)
فيضان أحد السدود فى هولندا

 

ومعظم أراضى هولندا دون مستوى سطح البحر وتعتمد على شبكة معقدة من السدود القديمة والحواجز الخرسانية الحديثة فى الحماية من مياه البحر والأنهار، وتمكن الجيش لاحقا من تدعيم السد القريب من ميرسين وفق ما ذكرته هيئة أمنية إقليمية لإذاعة "إل1" لكن أمر الإخلاء لا يزال ساريا.

فيضان أحد السدود (3)
فيضان أحد السدود فى هولندا

 

ونشرت السلطات المئات من رجال الإطفاء والجنود للمساعدة فى تعزيز العديد من السدود وإجلاء السكان، وفى فالكنبورج القريبة من الحدود البلجيكية والألمانية، اجتاحت مياه الفيضانات وسط البلدة مما أدى إلى إخلاء العديد من دور رعاية المسنين وتسبب فى تدمير جسر واحد على الأقل.

 


هولندا

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فيضان أحد السدود

فيضانات أوروبا

ألمانيا

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