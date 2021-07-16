شواطئ رأس البر تستقبل المصيفين هربا من حرارة الجو.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من شاطئ بلاج رأس البر، حيث شهد مصيف رأس البر إقبالا كثيفا من رواد المصيف وأغلبهم من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، وذلك هربا من حرارة الجو واستمتاعا بقضاء إجازة نهاية الأسبوع واستعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

وحرص أغلب أصحاب الكافتيريات على شاطئ البلاج على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة فيرس كورونا بتوفير مسافات وتباعد اجتماعى بين الشماسى حوالى متر بين كل الشماسى والكراسى.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لأجهزة الدولة من الصحة والتموين والإشغالات والوحدة المحلية وكذلك المستشفيات وذلك خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت توفير كافة السلع التموين وتحديد مواعيد فتح وغلق المخابز.