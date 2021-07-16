اليوم السابع
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شاهد مدينة "بيبنستير" البلجيكية تغرق فى الفيضان ومروحية الشرطة تنقذ المحاصرين

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:31 م
شاهد مدينة "بيبنستير" البلجيكية تغرق فى الفيضان ومروحية الشرطة تنقذ المحاصرين فيضانات بلجيكا
كتب إسلام حشاد

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أظهر فيديو من مدينة بيبنستير في مقاطعة لييج البلجيكية، نشره موقع روسيا اليوم، آثار الفيضانات في المنطقة وسير عملية إنقاذ السكان المحاصرين في منازل وشوارع المدينة المغمورة بالمياه باستخدام مروحية الشرطة.

وفى وقت سابق، من صباح اليوم، الجمعة، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على غرب ألمانيا والمجاورة بلجيكا إلى 92 قتيلا فضلا عن فقدان مئات آخرين. 

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن 11 شخصا من بين الضحايا لقوا حتفهم في بلجيكا، فيما كانتا ولايتي "شمال الراين -ستفاليا" و"راينلاند بالاتينات" الأكثر تضررا في ألمانيا، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 81 شخصا على الأقل.

كما حذر مسئولون من أن المناطق الواقعة في كلا البلدين "لا تزال في خطر" ، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تتوقع وقوع مزيد من الضحايا. 

وأشارت القناة إلى السلطات في مقاطعة "آرفيلر" الواقعة بجنوب ولاية "كولن" الألمانية أعلنت أن نحو ألف و300 شخص في عداد المفقودين.

يذكر أن الفيضانات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، كما يوجد تخوفات من انهيار سد حاجز للماء.


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