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سفير السعودية بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى على "حياة كريمة": مشروع نبيل وضخم

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:06 م
سفير السعودية بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى على "حياة كريمة": مشروع نبيل وضخم أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى لدى مصر
كتب محمد شعلان

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وجه أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى لدى مصر، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، على حفل إطلاق مبادرة "حياة كريمة لتنمية الريف المصرى"، معبرا عن اعجابه بالمبادرة والمشروع الضخم، متمنيًا للمصريين مزيد من التقدم وتحقيق التنمية.

وقال أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى لدى مصر، فى تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تشرفت بالدعوة الكريمة لحضور حفل إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرته (حياة كريمة) للمشروع القومي لتنمية الريف المصري، ويسرني أن أتقدم بخالص التهاني للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعباً، مقرونة بالإعجاب بهذا المشروع النبيل الضخم، والأمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار".

السفير السعودى على تويتر
السفير السعودى على تويتر

وتعد مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واحدة من أهم المبادرات الإنسانية التى عرفها المواطن على مر العصور لأن تلك المبادرة استهداف أدق التفاصيل اليومية فى حياة المواطن المصرى ولم تنتظر أن يطلب المواطن ويحدد احتياجاته بل ذهبت إليه إلى مقر إقامته وعاينت إحتياجاته على الطبيعة من أجل تحقيق غد أفضل ليس له هو فقط بل وللأجيال القادمة من بعده.

وتهدف المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.


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