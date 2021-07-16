اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى يعقد أول اجتماع بمقر مجلس الوزراء فى العلمين مع نظيره الصينى.. الأحد

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:25 م
سامح شكرى يعقد أول اجتماع بمقر مجلس الوزراء فى العلمين مع نظيره الصينى.. الأحد وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، يوم الأحد المقبل، وانج ييّ، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين بالساحل الشمالى.

وتباحث وزير الخارجية سامح شكرى هاتفيًا، منذ أيام، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلديّن.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.

كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

من جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده.

 

 


مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

وزير خارجيه الصين

اخبار الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة