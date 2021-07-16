"رويترز" تعلن مقتل مصورها الصحفى فى أفغانستان أثناء اشتباكات الأمن وطالبان

أعلنت وكالة "رويترز" مقتل مصور صحفي يعمل لصالحها اليوم أثناء تغطيته اشتباكا بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري أفغاني أن المصور دانيش صديقي قتل خلال تغطيته للاشتباك قرب معبر حدودي مع باكستان.

وأضاف المسؤول أن القوات الأفغانية الخاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة السوق الرئيسية في سبين بولداك عندما قتل "صديقي" وضابط أفغاني كبير خلال تبادل إطلاق النار.

وأشارت "رويترز" إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل تجدد القتال الذي تحدث عنه المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وأضافت أنها تتواصل مع السلطات المحلية لمزيد من المعلومات.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن طالبان "لم تكن على علم بوجود صحفي" خلال ما وصفها بالمعركة الشرسة، وأضاف أنه "لم يتضح كيف قتل صديقي".

بينما أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن حزنه "العميق إزاء التقارير الصادمة" عن وفاة صديقي وقدم تعازيه لأسرته، عبر تغريدة له على "تويتر".