اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 09:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"رويترز" تعلن مقتل مصورها الصحفى فى أفغانستان أثناء اشتباكات الأمن وطالبان

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:47 م
"رويترز" تعلن مقتل مصورها الصحفى فى أفغانستان أثناء اشتباكات الأمن وطالبان المصور دانيش
كتب إسلام حشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وكالة "رويترز" مقتل مصور صحفي يعمل لصالحها اليوم أثناء تغطيته اشتباكا بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
 
ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري أفغاني أن المصور دانيش صديقي قتل خلال تغطيته للاشتباك قرب معبر حدودي مع باكستان.
 
وأضاف المسؤول أن القوات الأفغانية الخاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة السوق الرئيسية في سبين بولداك عندما قتل "صديقي" وضابط أفغاني كبير خلال تبادل إطلاق النار.
 
وأشارت "رويترز" إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل تجدد القتال الذي تحدث عنه المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وأضافت أنها تتواصل مع السلطات المحلية لمزيد من المعلومات.
 
وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن طالبان "لم تكن على علم بوجود صحفي" خلال ما وصفها بالمعركة الشرسة، وأضاف أنه "لم يتضح كيف قتل صديقي".
 
بينما أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن حزنه "العميق إزاء التقارير الصادمة" عن وفاة صديقي وقدم تعازيه لأسرته، عبر تغريدة له على "تويتر".

وكان صديقي واحدا من أعضاء فريق "رويترز" الذين حصلوا على جائزة "بوليتزر" عام 2018.
 
ويعمل مع الوكالة منذ 2010، وشارك في تغطية عدد من الأحداث المهمة منها المعارك في أفغانستان، والعراق، وأزمة اللاجئين الروهينجا، واحتجاجات هونغ كونغ، وزلازل نيبال، ومؤخرا انتشرت عبر العالم صوره التي التقطها لضحايا جائحة كورونا في الهند.
 
وتعد أفغانستان واحدا من أخطر البلدان على الصحفيين، حيث قتل على أراضيه 33 صحفيا فيها منذ 2018، بينهم عشرة قتلوا في يوم واحد نهاية أبريل 2018 وذلك في هجوم انتحاري في كابول.

رويترز

مقتل مصور صحفي

المصور دانيش

مقاتلي طالبان

أفغانستان

اخبار

اخبار عاجلة

الصحفيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمران خان: إلقاء اللوم على باكستان بسبب الوضع المضطرب فى أفغانستان "غير منصف"

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 م

رئيس طاجيكستان يتفقد الحدود مع أفغانستان.. صور

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:00 م

قلق بين جيران أفغانستان من سعى واشنطن لتأمين منطقة لشن هجمات بعد الانسحاب

الخميس، 15 يوليه 2021 12:43 م

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. جورج بوش: القرار "يحطم القلب" والعواقب سيئة.. الرئيس الأسبق قلق بشأن حقوق المرأة فى كابول.. بايدن مدافعا: مسئولية الشعب الأفغانى ليدير بلاده.. ويؤكد: لم نذهب لـ "بناء دولة"

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:00 م

الأمم المتحدة: على الأطراف المتحاربة فى أفغانستان وقف إطلاق النار فى العيد

الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:30 م

جورج بوش: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان "يحطم القلب"

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:52 م

مسئول روسى: الأوضاع التى تعيشها أفغانستان حاليا حذرت منها موسكو منذ سنوات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة